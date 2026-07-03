Защитник сборной Франции Жюль Кунде поделился ожиданиями от матча с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026.

Жюль Кунде globallookpress.com

«У каждой команды свои особенности. Парагвай — упорный соперник, мы ожидаем тяжёлый матч. Нам придётся быть готовыми к силовой борьбе, чтобы быть готовыми заявить о себе.

Физически я чувствую себя лучше, и это результат упорной работы. Жара способствует повышенной усталости, но мы к этому адаптируемся. Мы стараемся максимально использовать каждый день, чтобы хорошо восстановиться», — приводит слова Кунде L'Équipe.

Матч Франция — Парагвай состоится в воскресенье, 5 июля. Начало игры в 00:00 мск. Победитель пробьется в четвертьфинал ЧМ-2026.