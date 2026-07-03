Экс-наставник сборной Южной Кореи Хон Мён Бо покинул страну на фоне резкой критики после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира — 2026.

Хон Мён Бо globallookpress.com

По информации Korea Joong Ang Daily, специалист вылетел из Инчхона в США. Чтобы избежать лишнего внимания, Хон Мён Бо попытался скрыть свою личность, надев бейсболку и медицинскую маску.

Сборная Южной Кореи успешно начала турнир, одержав победу над Чехией со счётом 2:1, однако затем потерпела два поражения подряд — от Мексики и ЮАР (оба матча завершились со счётом 0:1). В результате команда не сумела преодолеть групповой этап.

После возвращения южноамериканцев на родину болельщики организовали акцию протеста, выражая недовольство результатами сборной на ЧМ-2026.