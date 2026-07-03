Агент полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса Хавьер Пасторе ответил на вопрос о будущем игрока.

Энцо Фернандес globallookpress.com

«Сейчас Энцо сконцентрирован на выступлении со сборной Аргентины. Он играет на чемпионате мира, очень близок к выходу в 1/8 финала. Он думает только об этом. Мы рассматриваем варианты ухода из "Челси", но пока ни один из них не подтвержден.

Да, упоминался и мадридский "Реал". "Реал" любит лучших игроков, и Энцо был одним из лучших в этом сезоне. Он игрок, который нравится "Реалу", и ему нравится "Реал", так же как и другие клубы испанской лиги. Теперь нам нужно немного подождать», — цитирует Пасторе Diario Sport.

В прошлом сезоне АПЛ 25-летний Фернандес принял участие в 36 матчах, в которых забил десять мячей и сделал четыре ассиста.