Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль высказался о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кабо-Верде.

Родриго де Пауль globallookpress.com

«Завтрашняя игра — последняя, именно так я к этому отношусь. И я сделаю все возможное, чтобы она не стала такой, и чтобы впереди были еще матчи — таков мой настрой. Мы говорим молодым игрокам, что каждый раз, когда мы надеваем эту футболку, может стать последним, и от нас зависит, чтобы этого не произошло.

Единственный способ продолжать носить эту форму, который я нашел за последние восемь или девять лет, — это никогда не хотеть, чтобы это заканчивалось, и выкладываться на полную. Мы не сдерживаемся, когда надеваем форму национальной сборной, независимо от турнира или соперника. Носить эту футболку — высшая честь», — цитирует де Пауля ESPN.

Матч пройдет 4 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало — в 01:00 мск.