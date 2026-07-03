Наставник сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение своей команды от Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Златко Далич globallookpress.com

Хорватский специалист признался, что его команде тяжело принять такой результат, поскольку после перерыва, по его мнению, она выглядела сильнее соперника и создала достаточно моментов, чтобы добиться положительного исхода.

«После перерыва хорваты прибавили. Были моменты, мы очень достойно смотрелись, но дважды пропустили. Эмоции не передать словами. Мы старались изо всех сил, но не вышло. Команда не заслужила поражения в таком матче», — приводит слова Далича Jutarnji list.

Португалия вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Испании.