Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на возможное подписание питерским клубом форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Владимир Быстров
Владимир Быстров globallookpress.com

«Если "Зенит" готов платить 30 миллионов евро, значит, Костя столько стоит, и в нем видят усиление. Тюкавин по игре — это такой игровичок, для меня он интереснее, чем просто столб. Ехать лучше в Европу, однозначно. Но пока еврокубков нет, то какая разница: играешь ты в "Динамо" или в "Зените"? Только петербуржцы могут выиграть чемпионат, а у москвичей с этим не складывается», — цитирует Быстрова « Спорт-Экспресс ».

В прошлом сезоне Тюкавин провел 31 матч, забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.