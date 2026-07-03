Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на возможное подписание питерским клубом форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Владимир Быстров globallookpress.com

«Если "Зенит" готов платить 30 миллионов евро, значит, Костя столько стоит, и в нем видят усиление. Тюкавин по игре — это такой игровичок, для меня он интереснее, чем просто столб. Ехать лучше в Европу, однозначно. Но пока еврокубков нет, то какая разница: играешь ты в "Динамо" или в "Зените"? Только петербуржцы могут выиграть чемпионат, а у москвичей с этим не складывается», — цитирует Быстрова « Спорт-Экспресс ».

В прошлом сезоне Тюкавин провел 31 матч, забил 13 мячей и сделал шесть ассистов.