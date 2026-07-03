Сборная Египта обыграла сборную Австралии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1, 4:2 по пенальти.

Мохамед Салах globallookpress.com

Египтяне повели после гола Эмама Ашура на 13-й минуте встречи. Австралийцы во второй половине встречи сравняли счет благодаря автоголу Мохамеда Хани на 55-й минуте.

Основное время завершилось вничью, после чего за 30 минут дополнительного времени не смогли отличиться.

Австралийцы перед серией пенальти поменяли вратаря — вместо Патрика Бича на ворота встал Мэттью Райан.

Но это не помогло австралийцам: Египет ни разу не промахнулся «с точки», а промахи Гарри Суттара и Лукаса Херрингтона «похоронили» шансы австралийской команды на выход в следующий раунд — 4:2 в пользу «фараонов».

Результат матча Австралия Канберра 1:1 Египет Каир 0:1 Эмам Ашур 13' 1:1 Джексон Ирвайн 120' пен. 2:1 Авер Мабиль 120' пен. 2:2 Мохамед Салах 120' пен. 2:3 Рами Рабиа 120' пен. 2:4 Хоссам Абдельмагид 120' пен. 2:5 Махмуд Сабер 120' пен. Австралия: Патрик Бич ( Мэтью Райан 119' ), Алессандро Чиркати, Гарри Суттар, Лукас Херрингтон, Джордан Бос ( Кай Тревин 45' ), Азиз Бехич, Джексон Ирвайн, Кристиан Вольпато ( Айдин Хрустич 74' ), Коннор Меткалф ( Пол Окон-Энгстлер 90' ), Нестори Иранкунда ( Мохамед Туре 74' ), Aiden O'Neill ( Авер Мабиль 90' ) Египет: Мостафа Шобейр, Карим Хафез ( Трезеге Махмуд 80' ), Рами Рабиа, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Мохамед Салах, Марван Аттия ( Махмуд Сабер 120' ), Хамди Фати ( Хоссам Абдельмагид 67' ), Эмам Ашур, Мостафа Зико, Омар Мармуш ( Хамза Абделькарим 105' ) Жёлтые карточки: Хессем Хассан 105' (Египет), Яссер Ибрагим 120' (Египет)

Статистика матча 1 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 4 Угловые удары 7 0 Офсайды 3 12 Фолы 14

Сборная Египта в 1/8 финала турнира сыграет против победителя встречи Аргентина — Кабо-Верде.