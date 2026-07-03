Египет по пенальти обыграл Австралию в 1/16 финала ЧМ-2026
23:55
Сборная Египта обыграла сборную Австралии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1, 4:2 по пенальти.
Египтяне повели после гола Эмама Ашура на 13-й минуте встречи. Австралийцы во второй половине встречи сравняли счет благодаря автоголу Мохамеда Хани на 55-й минуте.
Основное время завершилось вничью, после чего за 30 минут дополнительного времени не смогли отличиться.
Австралийцы перед серией пенальти поменяли вратаря — вместо Патрика Бича на ворота встал Мэттью Райан.
Но это не помогло австралийцам: Египет ни разу не промахнулся «с точки», а промахи Гарри Суттара и Лукаса Херрингтона «похоронили» шансы австралийской команды на выход в следующий раунд — 4:2 в пользу «фараонов».