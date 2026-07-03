Сборная Египта обыграла сборную Австралии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 1:1, 4:2 по пенальти.

Мохамед Салах
Мохамед Салах globallookpress.com

Египтяне повели после гола Эмама Ашура на 13-й минуте встречи. Австралийцы во второй половине встречи сравняли счет благодаря автоголу Мохамеда Хани на 55-й минуте.

Основное время завершилось вничью, после чего за 30 минут дополнительного времени не смогли отличиться.

Австралийцы перед серией пенальти поменяли вратаря — вместо Патрика Бича на ворота встал Мэттью Райан.

Но это не помогло австралийцам: Египет ни разу не промахнулся «с точки», а промахи Гарри Суттара и Лукаса Херрингтона «похоронили» шансы австралийской команды на выход в следующий раунд — 4:2 в пользу «фараонов».

Результат матча

АвстралияКанберраАвстралия1:1ЕгипетЕгипетКаир
0:1 Эмам Ашур 13' 1:1 Джексон Ирвайн 120' пен. 2:1 Авер Мабиль 120' пен. 2:2 Мохамед Салах 120' пен. 2:3 Рами Рабиа 120' пен. 2:4 Хоссам Абдельмагид 120' пен. 2:5 Махмуд Сабер 120' пен.
Австралия:  Патрик Бич (Мэтью Райан 119'),  Алессандро Чиркати,  Гарри Суттар,  Лукас Херрингтон,  Джордан Бос (Кай Тревин 45'),  Азиз Бехич,  Джексон Ирвайн,  Кристиан Вольпато (Айдин Хрустич 74'),  Коннор Меткалф (Пол Окон-Энгстлер 90'),  Нестори Иранкунда (Мохамед Туре 74'),  Aiden O'Neill (Авер Мабиль 90')
Египет:  Мостафа Шобейр,  Карим Хафез (Трезеге Махмуд 80'),  Рами Рабиа,  Яссер Ибрагим,  Мохамед Хани,  Мохамед Салах,  Марван Аттия (Махмуд Сабер 120'),  Хамди Фати (Хоссам Абдельмагид 67'),  Эмам Ашур,  Мостафа Зико,  Омар Мармуш (Хамза Абделькарим 105')
Жёлтые карточки:  Хессем Хассан 105' (Египет),  Яссер Ибрагим 120' (Египет)

Сборная Египта в 1/8 финала турнира сыграет против победителя встречи Аргентина — Кабо-Верде.