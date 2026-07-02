Полузащитник национальной команды Португалии Витинья в преддверии противостояния 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Хорватии поделился мнением о капитане соперников Луке Модриче.

«Модрич — идол для меня. Я играл против него и обменялся футболками, но не люблю говорить, похож я на него или нет. Надеюсь, завтрашний день будет более грустным для него», — цитирует Витинью ESPN.

Напомним, португальская сборная пробилась в плей-офф со второй строчки в квартете K, в то время как хорваты завершили групповой этап на аналогичной позиции в группе L. Сильнейший в этой паре обеспечит себе выход в 1/8 финала мирового первенства.