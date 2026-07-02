Полузащитник сборной Франции Райан Шерки столкнулся с бессонницей из-за острой нехватки игрового времени на чемпионате мира 2026 года, сообщает Get Football News France со ссылкой на авторитетное издание L’Equipe.

Райан Шерки
Райан Шерки globallookpress.com

Хавбек крайне тяжело переносит статус запасного, из-за чего после матча 1/16 финала со Швецией (3:0) демонстративно проигнорировал главного тренера трехцветных Дидье Дешама. Окружение футболиста подчеркивает, что данный демарш был вызван исключительно глубоким внутренним разочарованием. На текущем мундиале Шерки отыграл в общей сложности всего 55 минут, ни разу не попав в основной состав команды.

Партнеры по сборной Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Маркус Тюрам оказывают полузащитнику максимальную поддержку, убеждая его, что его навыки обязательно понадобятся сборной для усиления игры во вторых таймах на более поздних стадиях турнира.