Полузащитник сборной Франции Райан Шерки столкнулся с бессонницей из-за острой нехватки игрового времени на чемпионате мира 2026 года, сообщает Get Football News France со ссылкой на авторитетное издание L’Equipe.

Райан Шерки globallookpress.com

Хавбек крайне тяжело переносит статус запасного, из-за чего после матча 1/16 финала со Швецией (3:0) демонстративно проигнорировал главного тренера трехцветных Дидье Дешама. Окружение футболиста подчеркивает, что данный демарш был вызван исключительно глубоким внутренним разочарованием. На текущем мундиале Шерки отыграл в общей сложности всего 55 минут, ни разу не попав в основной состав команды.

Партнеры по сборной Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Маркус Тюрам оказывают полузащитнику максимальную поддержку, убеждая его, что его навыки обязательно понадобятся сборной для усиления игры во вторых таймах на более поздних стадиях турнира.