Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник считает, что его команда получит шансы на успех в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 против Испании, если ей удастся нейтрализовать Ламина Ямаля.

Ральф Рангник globallookpress.com

«Он отличный игрок, и он останется таким на следующие 12, 13, 14 лет или даже дольше, если останется здоровым и сохранит ясную голову. Если посмотреть на Месси, видно, что он мог играть во многих матчах. Он один из игроков, за которым мы будем внимательно следить завтра. Мы постараемся не давать ему пространства, когда он начинает дриблинг. Он игрок, на которого все болельщики любят смотреть, но наша задача — сделать так, чтобы у него было как можно меньше мяча», — сказал Рангник на предматчевой пресс‑конференции.

Австрия сыграет с Испанией сегодня, 2 июля, в 22:00 (мск).