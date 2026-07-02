Капитан национальной команды Франции Килиан Мбаппе проводит беседы со своим партнером по сборной Майклом Олисе, пытаясь убедить его сменить мюнхенскую «Баварию» на мадридский «Реал».

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации El Chiringuito TV, сам Олисе планирует обсудить дальнейшие перспективы с боссами немецкого гранда сразу после окончания чемпионата мира 2026 года. Источник отмечает, что Мбаппе видит в соотечественнике идеальное усиление для атакующей линии «королевского клуба».

В минувшем игровом цикле Олисе продемонстрировал феноменальную результативность в составе «Баварии», приняв участие в 57 матчах во всех официальных турнирах, в которых сумел забить 25 мячей и отдать 28 голевых передач.