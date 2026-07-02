Мюнхенская «Бавария» официально объявила о возвращении сенегальского нападающего Николаса Джексона в лондонский «Челси», приняв окончательное решение отказаться от активации пункта о выкупе футболиста.

Николас Джексон globallookpress.com

Боссы немецкого гранда определились с будущим игрока еще несколько месяцев назад: руководство мюнхенцев посчитало прописанную в соглашении сумму выкупа в размере 64 миллионов евро чрезмерно высокой. Примечательно, что это решение было принято вопреки позиции главного тренера команды Венсана Компани, который остался полностью доволен самоотдачей и результатами форварда.

В завершившемся сезоне-2025/2026 Джексон отыграл за «Баварию» 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи, а определением его дальнейшей карьеры теперь займется руководство «синих».