Экс‑полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Японии.

Кейсуке Хонда globallookpress.com

После вылета в 1/16 финала ЧМ‑2026 от Бразилии (1:2) главному тренеру Хадзимэ Мориясу предложили продлить контракт на год.

«Думаю, мнения будут разные, но всё‑таки выскажусь. Я увидел новость, что Хадзимэ Мориясу предложили однолетний контракт на продление. Но если это такой временный вариант, потому что подходящих кандидатов на пост следующего тренера не видно, то попробуйте меня на год. Если проиграем на Кубке Азии, то без разговоров увольняйте. Я готов принять этот вызов», — написал Хонда в соцсети.