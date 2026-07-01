«Барселона» объявила на своём сайте о новом договоре на два года с центральным защитником Андреасом Кристенсенем.

Андреас Кристенсен globallookpress.com

30‑летний датчанин, контракт которого истекал в конце июня 2026 года, пошёл на снижение зарплаты почти в два раза.

За «Барселону» Кристенсен играет с 2022 года, перебравшись из «Челси». Всего сыграл за каталонцев 98 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. За эти годы он с командой выиграл три чемпионских титула в Примере, Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

Большую часть минувшего сезона Кристенсен пропустил из‑за тяжёлой травмы колена.