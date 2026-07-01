«Ньюкасл Юнайтед» направил официальный запрос лондонскому «Тоттенхэму» по поводу трансфера полузащитника Арчи Грея, однако получил категорический отказ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Арчи Грей globallookpress.com

По данным источника, на текущем этапе переговоров клубы не смогли прийти к компромиссу, так как «шпоры» обозначили свою позицию по игроку как твердую и неизменную. Несмотря на это, «сороки» сохраняют высокий интерес к 20-летнему английскому хавбеку и могут вернуться с улучшенным предложением до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, Грей пополнил состав лондонцев летом 2024 года, перейдя из «Лидса» за 41 миллион евро. В минувшем сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 32 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми пасами, а его долгосрочное соглашение со «шпорами» действует до лета 2030 года.