Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подписал контракт с «Ноттингем Форест», сообщает BBC.

Оливер Гласнер globallookpress.com

По информации источника, Гласнеру разрешат привести в клуб ключевых людей из своего штаба в «Кристал Пэлас». Утверждается, что специалисту пообещали участие в принятии решений по трансферам.

Напомним, предыдущий тренер «лесников» Витор Перейра был отправлен в отставку. Он возглавлял клуб с февраля 2026 года.

Под его руководством «лесники» дошли до полуфинала Лиги Европы, а также смогли сохранить место в АПЛ, заняв 16-е место в турнирной таблицы.