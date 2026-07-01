Сборная Эквадора по футболу будет искать нового главного тренера.

Себастьян Беккасесе globallookpress.com

После поражения от Мексики (0:2) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года Себастьян Беккасесе объявил об уходе со своего поста. У него закончился контракт, и было принято решение его не продлевать.

«Таков футбол, таковы результаты. Сегодня мне придётся попрощаться с прекрасной семьёй. Но я делаю это с большой благодарностью и внутренним спокойствием, что мы отдали всё», — цитирует Беккасесе DSports.

45‑летний аргентинец возглавил Эквадор в августе 2024 года. Он также известен по работе с «Эльче», «Расингом» и «Индепендьенте», а также с молодёжной сборной Аргентины.