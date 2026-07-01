Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр высказался о готовности своей команды к серии пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Англии.

Себастьен Дезабр globallookpress.com

«Да, мы практиковали пенальти, потому что профессионалы. Это одна из возможностей победить. Мы выиграли по пенальти на последнем Кубке Африки у Нигерии и Кот-д'Ивуара. Это правда, что есть разрыв: Англия — четвёртая, мы — 41-е. Но полны решимости показать себя. Мы уже выполнили задачу, но это не значит, что мы приехали сюда туристами», — цитирует Дезабра Mirror.

Матч между командами пройдет 1 июля на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Атланте. Начало — в 19:00 мск.