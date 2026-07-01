Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался по поводу выступления сборной Германии на ЧМ‑2026.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«Германия не может выйти в 1/8 финала уже несколько турниров подряд. Это говорит о системности. Значит, машину нужно осмотреть и починить. В этой сборной нет знаменитого немецкого характера. Германия не становилась чемпионом, когда в её составе было 11 футболистов, предпочитающих играть с мячом. Были два‑три игрока, которые могли показать класс, продемонстрировать творческий подход.

Все остальные — машина, которая работала на победу. Не могу сказать, что Ханс‑Петер Бригель мог всех обыграть 10 раз подряд. Но они выигрывали — был характер, собранная команда и тренер. Смотришь на нынешнюю Германию — все умеют обращаться с мячом, но характера нет. Вылет Германии на чемпионате мира‑2026 не был закономерным, но и не стал сенсацией», — сказал Черчесов «СЭ».

В 1/16 финала Германия уступила Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) и покинула мундиаль. С 2023 года ей руководит Юлиан Нагельсманн.