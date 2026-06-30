Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении сборной Германии на ЧМ-2026. Команда в 1/16 финала уступила Парагваю в серии пенальти и покинула турнир.

Юрий Семин globallookpress.com

«Германия недооценила соперника. В этих раундах любая команда играет на максимуме своих возможностей. Парагвай — очень хорошо подготовлены физически. По старинке действовали от обороны и искали моменты, чтобы выбежать в контратаки. Они вовремя успевали отходить назад к своим воротам, потому что Германия очень долго разыгрывала мяч. Думаю, все немцы разочарованы этим результатом», — цитирует Семина «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай сразится с победителем матча Франция — Швеция.