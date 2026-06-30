Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал неожиданное поражение команды от Парагвая и вылет с ЧМ-2026.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Немцы завершили своё выступление на турнире уже на стадии 1/16 финала, уступив парагвайской сборной в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, после чего соперник оказался точнее в серии ударов с 11-метровой отметки.

Рюдигер признался, что ему сложно найти объяснение столь раннему завершению турнира и отметил, что ситуация напоминает неудачи команды на двух предыдущих чемпионатах мира.

«После матча с Парагваем в нашей раздевалке стояла абсолютная тишина», — сказал защитник Cope.