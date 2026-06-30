Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Матс Хуммельс высказался о неудачном выступлении национальной команды на ЧМ-2026.

Матс Хуммельс globallookpress.com

По словам экс-футболиста, ранний вылет от Парагвая должен стать поводом для серьёзного анализа со стороны руководителей немецкого футбола. Хуммельс отметил, что такой результат не стал для него большой неожиданностью, учитывая последние выступления команды на крупных турнирах.

«Сборная Германии не случайно не смогла добиться успеха ни на одном большом турнире после Евро-2016. Всё начинается с футболистов, хотя за это время у команды были разные тренеры. Думаю, некоторые игроки могут сами принять решение больше не выступать за национальную сборную», — заявил Хуммельс в эфире Magenta TV.

Напомним, команда Юлиана Нагельсманна завершила своё выступление на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/16 финала. Немцы сыграли вничью с Парагваем в основное и дополнительное время, а затем уступили сопернику в серии послематчевых пенальти.