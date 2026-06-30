Бывший полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган отреагировал на отменённый гол немецкой команды в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Парагвая.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Встреча завершилась вничью 1:1 в основное и дополнительное время, после чего парагвайцы оказались точнее в серии пенальти, одержав победу со счётом 4:3 и выбив Германию из турнира.

На 102-й минуте защитник Джонатан Та отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр отменил взятие ворот. Причиной стало нарушение правил со стороны Вальдемара Антона, которое было зафиксировано после вмешательства системы VAR.

Гюндоган раскритиковал это решение в своих социальных сетях.

«Что это за решение VAR? В английской Премьер-лиге на такое просто бы улыбнулись. Тем более никто не стал бы менять первоначальное решение», — написал бывший капитан немецкой сборной.

Напомним, Гюндоган выступал за национальную команду Германии с 2011 по 2024 год. За этот период полузащитник провёл 82 матча, в которых забил 19 мячей.