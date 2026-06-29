Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил перспективы Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды Франции.
По мнению бывшего форварда, французский специалист обладает всеми качествами, необходимыми для успешной работы с «трёхцветными». Роналдо отметил, что Зидан уже доказал свой высокий уровень во время работы в мадридском «Реале».
«Да, он точно способен на это. Я всегда говорил, что у него идеальный профиль для этой должности. У него есть талант, опыт, тактический интеллект и идеальный характер. И это не просто моя интуиция. Он уже доказал всё своим блестящим периодом во главе мадридского „Реала“», — заявил Роналдо в интервью L’Équipe.
Зинедин Зидан дважды возглавлял «Реал» — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.
Ожидается, что 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после завершения ЧМ-2026.