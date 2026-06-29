Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил перспективы Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной команды Франции.

Зинедин Зидан globallookpress.com

По мнению бывшего форварда, французский специалист обладает всеми качествами, необходимыми для успешной работы с «трёхцветными». Роналдо отметил, что Зидан уже доказал свой высокий уровень во время работы в мадридском «Реале».

«Да, он точно способен на это. Я всегда говорил, что у него идеальный профиль для этой должности. У него есть талант, опыт, тактический интеллект и идеальный характер. И это не просто моя интуиция. Он уже доказал всё своим блестящим периодом во главе мадридского „Реала“», — заявил Роналдо в интервью L’Équipe.

Зинедин Зидан дважды возглавлял «Реал» — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.

Ожидается, что 54-летний Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после завершения ЧМ-2026.