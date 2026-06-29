Бывший главный тренер «Селтика» и «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может возглавить сборную Шотландии.

Ангелос Постекоглу globallookpress.com

Как сообщает TalkSport, 60-летний специалист входит в число основных кандидатов на пост наставника национальной команды. Федерация футбола Шотландии находится в поиске нового главного тренера после ухода Стива Кларка.

Кларк покинул свой пост после неудачного выступления сборной на чемпионате мира 2026 года. Шотландцы набрали три очка в трёх матчах группового этапа, однако этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф.

Последним местом работы Постекоглу был «Ноттингем Форест». Ранее австралийский специалист также возглавлял «Тоттенхэм», «Селтик», сборную Австралии и ряд других команд.