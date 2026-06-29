Руководство «Наполи» намерено в ближайшее время продлить контракт с полузащитником сборной Шотландии Скоттом Мактоминаем.

Скотт Мактоминай globallookpress.com

Как сообщает Calciomercato, 29-летний хавбек проведёт встречу с представителями неаполитанского клуба, на которой стороны обсудят условия нового соглашения.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до июня 2028 года, однако новое соглашение может быть рассчитано до лета 2030-го.

Мактоминай выступает за «Наполи» с 2024 года и быстро стал одним из важных игроков команды.

В минувшем сезоне шотландский полузащитник провёл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.