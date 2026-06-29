Руководство «Барселоны» рассматривает возможность подписания нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

Гарри Кейн globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, каталонский клуб намерен предпринять попытку приобрести 32-летнего форварда, несмотря на то, что после завершения чемпионата мира 2026 года футболист планирует продлить контракт с мюнхенцами. Тем не менее сине-гранатовые рассчитывают убедить капитана английской сборной сменить клубную прописку.

По оценке экспертов, текущая трансферная стоимость Кейна составляет около 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне английский нападающий провёл за «Баварию» 31 матч в чемпионате Германии, в которых отметился 36 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Мюнхенский клуб выиграл Бундеслигу и завоевал Кубок Германии.