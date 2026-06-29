Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн не рассматривает вариант с переходом в мадридский «Реал».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Как сообщает ElNacional, форвард допускает смену клуба после ухода Хосепа Гвардиолы из английской команды, однако переезд на «Сантьяго Бернабеу» пока не входит в его планы. Отмечается, что Холанн не хочет оказаться в одной раздевалке с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором, поскольку не намерен делить статус главной звезды команды.

При этом в контракте норвежца с «Манчестер Сити» прописана сумма отступных в размере 175 млн евро, которая может позволить заинтересованным клубам попытаться осуществить трансфер.

В сезоне-2025/26 Холанн провёл 52 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал девять результативных передач.