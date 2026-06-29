Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс сдержанно высказался по поводу того, что Жозе Моуринью снова будет тренировать «сливочных».

Икер Касильяс
Икер Касильяс globallookpress.com

«Что ж, отлично. Клуб решил, что Жозе должен перейти в "Реал" Мадрид, — желаем ему удачи. Будем надеяться, что у него всё получится, это будет хорошо для Мадрида», — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Официально о возвращении «Особенного» в «Реал» стало известно 11 июня 2026 года. В своё время именно Моуринью усадил Касильяса в запас и заставил покинуть клуб.