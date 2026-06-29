Легенда мадридского «Реала» Икер Касильяс сдержанно высказался по поводу того, что Жозе Моуринью снова будет тренировать «сливочных».

Икер Касильяс globallookpress.com

«Что ж, отлично. Клуб решил, что Жозе должен перейти в "Реал" Мадрид, — желаем ему удачи. Будем надеяться, что у него всё получится, это будет хорошо для Мадрида», — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Официально о возвращении «Особенного» в «Реал» стало известно 11 июня 2026 года. В своё время именно Моуринью усадил Касильяса в запас и заставил покинуть клуб.