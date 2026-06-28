Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде.

Лионель Скалони globallookpress.com

Специалист подчеркнул, что не считает будущего соперника лёгким и призвал не обращать внимания на статус команд. По словам Скалони, Кабо-Верде уже доказала свою конкурентоспособность на турнире, сумев навязать борьбу сильным сборным.

«Это очень хорошая команда с быстрыми футболистами. Они способны создать нам проблемы. Было бы ошибкой говорить, что это слабый соперник. Они доставили трудности Испании, а Уругвай и Саудовская Аравия также не смогли их обыграть», — сказал тренер Mundo Deportivo.

Сборная Аргентины подошла к стадии плей-офф в отличном состоянии. Команда Скалони выиграла все три матча группового этапа, заняла первое место в своём квартете и продемонстрировала высокую результативность.