Элдор Шомуродов высказался о неудаче сборной Узбекистана после проигрыша ДР Конго (1:3) в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026.

Элдор Шомуродов globallookpress.com

«Все дело в психологии. Когда выигрываешь, ты хочешь все равно не пропустить и удержать счет, из-за этого потом начинаются ошибки. Мы допустили ошибку, что плохо держали мяч, и из-за этого, я думаю, они наказали. Понятно, что у нас не было много времени, чтобы начать играть так, как хочет Фабио Каннаваро. Но в профессиональном плане он много чего дает и учит футболистов тому, какими игроками нужно быть, чтобы играть на таком уровне», — сказал Шомуродов «СЭ».

Потерпев три поражения подряд, сборная Узбекистана замкнула турнирную таблицу квартета K с нулем очков. Напомним, в предыдущих турах мирового первенства подопечные Фабио Каннаваро уступили Колумбии со счетом 1:3, а также разгромно проиграли Португалии (0:5).