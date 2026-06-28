Мадридский «Реал» продолжает масштабную перестройку состава и готов в летнее трансферное окно продать семь футболистов, чтобы реинвестировать вырученные средства в новых игроков.

Орельен Чуамени globallookpress.com

По данным издания AS, «сливочные» намерены избавиться от защитника Рауля Асенсио, крайнего защитника Франа Гарсии, полузащитников Эдоардо Камавинга, Орельена Чуамени и Франко Мастантуоно, а также игроков атаки Браима Диаса и Гонсало Гарсии.

Напомним, что этим летом в команду вернулся португальский специалист Жозе Моуринью, под которого клуб уже совершил ряд громких трансферов.