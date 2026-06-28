Капитан сборной Хорватии Лука Модрич продолжает переписывать историю мировых первенств. В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы опытный полузащитник отметился результативной передачей.

Лука Модрич globallookpress.com

«Шашечные» одержали победу со счётом 2:1. Голами в составе хорватской команды отличились Петар Сучич и Никола Влашич, а ассист на один из мячей записал на свой счёт именно Модрич.

Благодаря этому 40-летний хавбек стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мира. На момент результативного действия Модричу было 40 лет и 292 дня. Предыдущий рекорд на текущем турнире принадлежал Эдину Джеко, который оформил ассист в возрасте 40 лет и 109 дней.

По итогам группового этапа сборная Хорватии заняла второе место в квартете L и пробилась в плей-офф. В 1/16 финала команда Златко Далича встретится с Португалией.