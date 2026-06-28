Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей может продлить соглашение с клубом. Об этом сообщает Football Italia.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Стало известно, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис и спортивный директор команды Джованни Манн в скором времени проведут переговоры с Мактоминеем.

Футболист выступал за сборную Шотландии на ЧМ-2026. Национальная команда завершила свое выступление на турнире, заняв 3-е место в группе С.

В минувшем сезоне Мактоминей провел за «Наполи» 33 матча в Серии А, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.