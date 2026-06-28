Польский нападающий Роберт Левандовский в ближайшее время станет футболистом клуба американской МЛС «Чикаго Файр», сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Роберт Левандовский globallookpress.com

По данным источника, сейчас он находится в распоряжении своей потенциальной команды и договаривается об условиях личного контракта. О переходе будет объявлено в начале следующей недели.

Последние три года Левандовский отыграл в составе «Барселоны». В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, забил 19 голов и отдал 4 ассиста. Контракт нападающего с каталонским клубом истёк в июне 2026 года.

Сейчас «Чикаго Файр» идёт третьим в Восточной конференции МЛС.