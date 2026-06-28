Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин восхитился игрой полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на ЧМ-2026.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«Беллингем не ищет индивидуальных наград, он хочет побед для Англии. Это менталитет, которым должен восхищаться каждый молодой футболист. Лучшие игроки позволяют своему футболу говорить за них — и именно это делает Джуд.

Англия получила не просто центрального полузащитника мирового класса, она получила лидера. Игроки с таким уровнем качества и скромности встречаются нечасто, и именно поэтому раздевалка пойдёт за ним куда угодно», — цитирует Кина Sky Sports.

В 1/16 финала соперником сборной Англии станет команда ДР Конго. Игра состоится 1 июля.