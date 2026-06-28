Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин восхитился игрой полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на ЧМ-2026.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем globallookpress.com

«Беллингем не ищет индивидуальных наград, он хочет побед для Англии. Это менталитет, которым должен восхищаться каждый молодой футболист. Лучшие игроки позволяют своему футболу говорить за них — и именно это делает Джуд.

Англия получила не просто центрального полузащитника мирового класса, она получила лидера. Игроки с таким уровнем качества и скромности встречаются нечасто, и именно поэтому раздевалка пойдёт за ним куда угодно», — цитирует Кина Sky Sports.

В 1/16 финала соперником сборной Англии станет команда ДР Конго. Игра состоится 1 июля.