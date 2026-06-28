Лондонский «Челси» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Сандерленда» Граниту Джаке, однако переговоры между клубами пока не перешли в официальную стадию.

Гранит Джака globallookpress.com

Как сообщает TeamTalk, руководство «синих» еще не направляло «Сандерленду» официальное предложение о трансфере 33-летнего хавбека. При этом сам швейцарский футболист не возражает против возможного перехода в стан лондонцев.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного полузащитника составляет около 8 млн евро.

В прошлом сезоне Джака провел за «Сандерленд» 34 матча в английском чемпионате, записав на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.

До перехода в «Сандерленд» швейцарец защищал цвета «Байера», «Арсенала», менхенгладбахской «Боруссии» и «Базеля».