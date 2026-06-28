Российский комментатор Константин Генич оценил игру сборной Англии на чемпионате мира 2026-го года.

Томас Тухель — главный тренер сборной Англии globallookpress.com

Напомним, что подопечные Томаса Тухеля заняли 1-е место в группе L с 7-ю очками в активе. В третьем туре сборная Англии обыграла Панаму со счетом 2:0.

«С огромным удовольствием и интересом сел смотреть матч Англии и так и не понял, кто её тренирует: то ли Тухель, то ли призрак Гарета Саутгейта.

Был момент, когда Рашфорд бил, вратарь потащил на второй минуте… Форма красивая. Либо Англия слишком нас восхитила после Хорватии, потому что потом закрылась Гана. Но вот какой Англия будет с ДР Конго?» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Сборная Англии пробилась в 1/16 финала ЧМ, где сыграет против ДР Конго 1-го июля в 19:00 мск.