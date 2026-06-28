Миланский «Интер» и нападающий Франческо Пио Эспозито согласовали новый контракт на улучшенных условиях, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Франческо Пио Эспозито
Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

По данным источника, соглашение теперь будет действовать до лета 2031 года.

В этом сезоне 21‑летний нападающий закрепился в основе «нерадзурри» и своей яркой игрой привлёк внимание «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Однако на все предложения со стороны этих клубов «Интер» ответил отказом.

Всего в минувшем сезоне Эспозито провёл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 45 млн евро.