Миланский «Интер» и нападающий Франческо Пио Эспозито согласовали новый контракт на улучшенных условиях, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Франческо Пио Эспозито globallookpress.com

По данным источника, соглашение теперь будет действовать до лета 2031 года.

В этом сезоне 21‑летний нападающий закрепился в основе «нерадзурри» и своей яркой игрой привлёк внимание «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Однако на все предложения со стороны этих клубов «Интер» ответил отказом.

Всего в минувшем сезоне Эспозито провёл 48 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 45 млн евро.