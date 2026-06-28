Итальянский «Лацио» включил в шорт-лист 23-летнего центрального защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио.

Рауль Асенсио globallookpress.com

По информации инсайдера Экрем Конура, римляне видят в испанце замену Алессио Романьоли, уехавшему в катарский «Аль-Садд». Руководство итальянского клуба уже провело предварительные переговоры, а потенциальная сумма сделки оценивается в € 20 млн.

При этом сам футболист пока склоняется к тому, чтобы остаться в Мадриде. В прошлом сезоне Асенсио отыграл за «сливочных» 34 матча во всех турнирах, забив два гола и оформив один ассист.