Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о предстоящих матчах Хорватия — Гана и Панама — Англия на ЧМ-2026.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«На чемпионатах мира такая практика имеется. Просто играть вничью и все. Не знаю, как это делается, но такое неоднократно случалось. Думаю, Хорватия с Ганой поступят также и сыграют негласную ничью. А Англию до сих пор считаю одним из фаворитов турнира, хотя в предыдущем туре они меня разочаровали. Думаю, англичане наконец-то могут громко о себе заявить. Они поменяли рисунок и философию игры, начали играть в атакующий футбол. Почему раньше они думали от обороны, непонятно», — приводит слова Непомнящего « Спорт-Экспресс ».

Матчи состоятся 28 июня и начнутся в 00.00 мск. В настоящий момент Англия идет первой в группе, Гана — второй, Хорватия — третьей.