Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о выходе команды в плей-офф ЧМ-2026.

Хоссам Хассан globallookpress.com

«Мы гордимся тем, что прошли групповой этап без поражений, хотя, как я говорил с самого начала, это было непросто. Для нас большая честь выйти в следующий раунд. Хочу поблагодарить игроков: они подарили нашим болельщикам огромную радость.

Мы готовы к любому сопернику. Мы способны играть в свой футбол, но при этом адаптироваться и уважать каждого оппонента. Мы никого не боимся.

Чемпионат мира — особенный турнир, и, конечно, нам придется встречаться с сильными командами. Мы готовы к любому сценарию. В футболе возможно все», — приводит слова Хассана пресс-служба ФИФА.

В 1/16 финала сборной Египта предстоит провести встречу с национальной командой Аргентины.