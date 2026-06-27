Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы.

Златко Далич globallookpress.com

«Нам необходимо повысить уровень игры и концентрации. Мы находимся там, где Хорватия и должна быть, но мы еще не показали свой максимум. Завтра у нас появится возможность сделать это. Надеюсь, мы сделаем все необходимое и преодолеем первый раунд»,— цитирует Далича пресс-служба ФИФА

Матч между командами пройдет в ночь на 28 июня, начало — в 00:00 по мск. Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии.