Нападающий сборной Бразилии Винисиус оценил работу главного тренера Карло Анчелотти в национальной команде.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

Напомним, что по итогам группового этапа ЧМ-2026 бразильцы заняли 1-е место (группа С) с 7-ю очками в активе.

«Он один из лучших тренеров в мире. Он очень хорошо понимает своих игроков и отлично к ним адаптируется. Он приехал сюда и понял, как нам следует играть. Думаю, это принесло свои плоды. Мы значительно улучшим свою игру во время соревнований. Думаю, он поможет команде расти на протяжении всего турнира», — приводит слова Винисиуса ESPN.

Сборная Бразилии пробилась в 1/16 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной Японии 29-го июня в 20:00 мск.