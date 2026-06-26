Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что не считает себя виноватым в эпизоде со вторым пропущенным мячом в матче ЧМ-2026 против Эквадора.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Команда Юлиана Нагельсманна уступила эквадорцам со счётом 1:2 в заключительном туре группового этапа. Победный гол Эквадор забил на 77-й минуте — отличился Гонсало Плата.

После встречи Нойера спросили, берёт ли он на себя ответственность за этот эпизод, однако 40-летний вратарь не согласился с такой оценкой.

«Это была обычная скидка головой, а я просто пытался поймать мяч. Любой, кто когда-либо стоял в воротах, понимает, что именно так нужно действовать в подобных ситуациях. Да, со стороны это выглядело неудачно, поскольку я находился прямо там, но ошибки с моей стороны не было», — цитирует Нойера Bild.

Вратарь отметил, что не мог выбрать другую позицию в момент атаки.

Несмотря на поражение от Эквадора, сборная Германии сохранила первое место в группе и вышла в плей-офф ЧМ-2026.