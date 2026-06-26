прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.75

26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Норвегия и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы досрочно вышли в плей-офф. Команда находится на 2-м месте в группе, отставая от Франции лишь по разнице мячей.

При этом Норвегия в двух матчах забила 7 мячей. А вот в собственные ворота скандинавы пропустили трижды.

Последние матчи: Норвежцы привычно преуспевают в плане реализации. Плюс неудержимый Холанн настрелял уже 4 мяча на турнире.

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В предыдущем туре команда сломила сопротивление Сенегала (3:2). А вот поединок с Ираком завершился уверенным успехом (4:1).

В 5 своих последних матчах Норвегия добыла три виктории. В этих поединках команда отличилась 11 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Норвежцы способны блеснуть на чемпионате мира. Да и настрой на битву с французами у них будет максимальным. Хочется же финишировать на первом месте в группе.

И уж точно норвежцы не испытывают трепета перед «трехцветными». Эрлинг Холанн и его партнеры намерены показать всю серьезность своих намерений.

Франция

Турнирное положение: Французы на Мундиале выглядят весьма уверенно. Команда в своей группе лидирует, легко обыграв сенегальцев и иракцев.

Причем сборная Франция отличилась шестью голами. В двух турах команда Дидье Дешама пропустила всего лишь один мяч.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Французы умели переиграть крепкий Сенегал (3:1).

После того подопечные Дешама нанесли поражение Ираку (3:0). К тому же 4 из шести голов сборной Франции на счету Килиана Мбаппе.

В своих пяти последних матчах Франция добыла четыре победы. В этих поединках команда отличилась 13 результативными ударами, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: Французы твердо намерены выиграть свою группу. Подбор игроков по именам у команды шикарный, плюс особенная мотивация имеется у Мбаппе, мечтающего стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Три победы кряду для французов являются отличным психологическим подспорьем. Плюс прекрасные кондиции набрали лидеры «трехцветных».

Французов в последнем туре устроит и ничья. Вот только тылы оппонента не выглядят неприступной крепостью, чем могут и должны пользоваться Мбаппе и компания.

На что ставят в матче Норвегия — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Франция в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 4.10, тогда как победа соперника — в 4.75.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, плюс за звание лучшего бомбардира турнира бьются Холанн и Мбаппе.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Норвегия — Франция позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники на двоих забьют больше двух мячей.

3.75 Тотал 2-го тайма больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч Норвегия — Франция принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 3.75.

Пять причин, почему ставка зайдет

Обе команды в двух стартовых турах демонстрировали высокую результативность

Норвегия на чемпионате мира пропустила уже 3 мяча

Франция в трех своих последних поединках отличилась 9 голами

Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе уже отличились по 4 раза на турнире

Норвегия уже долгих 16 лет не обыгрывала французов

Прогноз на исход

Еще один прогноз на матч — ставка на исход за 2.14.