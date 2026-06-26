26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Норвегия и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
Норвегия
Турнирное положение: Норвежцы досрочно вышли в плей-офф. Команда находится на 2-м месте в группе, отставая от Франции лишь по разнице мячей.
При этом Норвегия в двух матчах забила 7 мячей. А вот в собственные ворота скандинавы пропустили трижды.
Последние матчи: Норвежцы привычно преуспевают в плане реализации. Плюс неудержимый Холанн настрелял уже 4 мяча на турнире.
В предыдущем туре команда сломила сопротивление Сенегала (3:2). А вот поединок с Ираком завершился уверенным успехом (4:1).
В 5 своих последних матчах Норвегия добыла три виктории. В этих поединках команда отличилась 11 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Норвежцы способны блеснуть на чемпионате мира. Да и настрой на битву с французами у них будет максимальным. Хочется же финишировать на первом месте в группе.
И уж точно норвежцы не испытывают трепета перед «трехцветными». Эрлинг Холанн и его партнеры намерены показать всю серьезность своих намерений.
Франция
Турнирное положение: Французы на Мундиале выглядят весьма уверенно. Команда в своей группе лидирует, легко обыграв сенегальцев и иракцев.
Причем сборная Франция отличилась шестью голами. В двух турах команда Дидье Дешама пропустила всего лишь один мяч.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Французы умели переиграть крепкий Сенегал (3:1).
После того подопечные Дешама нанесли поражение Ираку (3:0). К тому же 4 из шести голов сборной Франции на счету Килиана Мбаппе.
В своих пяти последних матчах Франция добыла четыре победы. В этих поединках команда отличилась 13 результативными ударами, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: Французы твердо намерены выиграть свою группу. Подбор игроков по именам у команды шикарный, плюс особенная мотивация имеется у Мбаппе, мечтающего стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.
Три победы кряду для французов являются отличным психологическим подспорьем. Плюс прекрасные кондиции набрали лидеры «трехцветных».
Французов в последнем туре устроит и ничья. Вот только тылы оппонента не выглядят неприступной крепостью, чем могут и должны пользоваться Мбаппе и компания.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Франция в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 4.10, тогда как победа соперника — в 4.75.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, плюс за звание лучшего бомбардира турнира бьются Холанн и Мбаппе.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 3.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в двух стартовых турах демонстрировали высокую результативность
- Норвегия на чемпионате мира пропустила уже 3 мяча
- Франция в трех своих последних поединках отличилась 9 голами
- Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе уже отличились по 4 раза на турнире
- Норвегия уже долгих 16 лет не обыгрывала французов
Прогноз на исход
Еще один прогноз на матч — ставка на исход за 2.14.