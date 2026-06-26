Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался о предстоящем матче против Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Хадзимэ Мориясу globallookpress.com

«Это будет очень хороший опыт — снова сыграть против Бразилии. Мы верим, что у нас есть шанс, что мы сможем пройти дальше. Мы будем к этому готовиться. Мы сыграли товарищеский матч в Японии и выиграли ту игру. Возможно, из-за этого они ещё больше замотивированы. У нас будет шанс сыграть снова. Мы ждём этого, я жду этого.

Раньше Япония была для Бразилии лёгким соперником. В последней игре мы доказали, что это не так. Для нас это был большой шаг вперёд, поскольку Бразилия — одна из лучших команд мира. Мы не знаем, что произойдёт в игре, но надеемся на победу. Многие бразильцы работали в Японии, и мы им очень благодарны. Уверен, эти люди рады видеть, каких высот мы достигли», — приводит слова Мориясу ESPN.

Бразилия и Япония сыграют между собой в понедельник, 29 июня.