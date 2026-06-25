Защитник мадридского «Реала» Марк Кукурелья рассказал о первых впечатлениях после перехода в испанский клуб и отметил роль Жозе Моуринью в своем решении присоединиться к команде.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Футболист признался, что был приятно удивлен вниманием со стороны португальского специалиста. По словам Кукурельи, сначала Моуринью связался с ним в переписке, а затем лично позвонил и рассказал о своих планах на будущее.

«Когда тебе лично звонит такой тренер, как Жозе Моуринью, это повод для гордости. Он рассказал мне о своих планах, и я с нетерпением жду начала работы с ним», — заявил защитник Marca.

Напомним, что Кукурелья официально стал игроком «Реала», перейдя из лондонского «Челси». Соглашение испанца с мадридским клубом рассчитано до июня 2032 года.