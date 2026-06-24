Сборная Швейцарии обыграла Канаду (2:1) в матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
В составе швейцарцев голы записали на свой счет Рубен Варгас на 46-й минуте и Йохан Манзамби на 57-й минуте.
Единственный гол у канадской национальной команды забил Промис Дэвид на 76-й минуте.
Результат матча
ШвейцарияБерн2:1КанадаОттава
1:0 Рубен Варгас 46' 2:0 Иоганн Манзамби 57' 2:1 Дэвид Промис 76'
Швейцария: Грегор Кобель, Лука Жакес (Михел Эбишер 74'), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу (Сильван Видмер 74'), Иоганн Манзамби (Кристиан Фасснахт 85'), Рубен Варгас (Дан Ндой 80'), Брил Эмболо (Седрик Иттен 85')
Канада: Максим Крепо, Али Ахмед (Лиам Миллар 58'), Люк де Фужроль, Матьё Шуаньер (Тани Олувасейи 58'), Натан Салиба, Тажон Бушанан (Дэвид Промис 75'), Ричи Лария (Джейкоб Шаффельбург 83'), Алистер Джонстон, Кайл Ларин (Стефен Эустакиу 58'), Джонатан Дэвид, Дерек Корнелиус
Жёлтые карточки: Гранит Джака 32' — Кайл Ларин 32', Лиам Миллар 87'
После этого матча сборная Швейцарии заняла 1-е место в группе В с 7-ю очками в активе, а Канада — вторую строчку с 4 баллами. Обе национальные команды напрямую вышли в 1/16 финала чемпионата мира.