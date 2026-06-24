После этого матча сборная Швейцарии заняла 1-е место в группе В с 7-ю очками в активе, а Канада — вторую строчку с 4 баллами. Обе национальные команды напрямую вышли в 1/16 финала чемпионата мира.

Единственный гол у канадской национальной команды забил Промис Дэвид на 76-й минуте.

В составе швейцарцев голы записали на свой счет Рубен Варгас на 46-й минуте и Йохан Манзамби на 57-й минуте.

Сборная Швейцарии обыграла Канаду (2:1) в матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

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