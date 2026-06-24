Лука Модрич пока не определился со своим будущим в «Милане».

Лука Модрич globallookpress.com

Опытный хорватский полузащитник хочет сначала провести личную встречу с новым главным тренером команды Рубеном Аморимом, после чего примет окончательное решение о продолжении карьеры в итальянском клубе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» заинтересовано в сохранении 40-летнего футболиста ещё как минимум на один сезон. Несмотря на то что команда не смогла попасть в зону Лиги чемпионов, в клубе по-прежнему высоко оценивают опыт, лидерские качества и профессионализм Модрича.

Сам хавбек не спешит принимать решение и намерен обсудить с Аморимом свою роль в будущей команде.

Ожидается, что переговоры о будущем Модрича состоятся уже после завершения чемпионата мира. Ранее полузащитник неоднократно подчёркивал, что хочет продолжать выступления на высоком уровне, несмотря на солидный возраст.